Путин: экономику РФ нужно сделать более эффективной за счет рабочих мест

Владимир Путин заявил, что экономику страны необходимо сделать более эффективной за счет создания достойных рабочих мест.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам выступил с заявлением, что экономику страны необходимо сделать более эффективной за счет создания достойных рабочих мест.

«Прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать её более эффективной за счёт создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда», — заявил президент.

Как отметил Путин, эффект от структурных изменений в российской экономике должен наблюдаться уже в текущем году.

Отметим, в ходе совещания глава РФ также заявил, что в первые месяцы текущего года наблюдался небольшой подъем инфляции, что было связано с реформой налогообложения.