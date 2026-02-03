Путин: экономику РФ нужно сделать более эффективной за счет рабочих мест

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам выступил с заявлением, что экономику страны необходимо сделать более эффективной за счет создания достойных рабочих мест.
«Прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать её более эффективной за счёт создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда», — заявил президент.
Как отметил Путин, эффект от структурных изменений в российской экономике должен наблюдаться уже в текущем году.
Отметим, в ходе совещания глава РФ также заявил, что в первые месяцы текущего года наблюдался небольшой подъем инфляции, что было связано с реформой налогообложения.