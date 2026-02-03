Путин заявил, что рост НДС в России вызовет лишь мимолётное повышение цен

«По оценкам и правительства, и ЦБ, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Вместе с тем Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2025 года заметно замедлилась и составила 5,6%. Президент обратил внимание, что рост цен, наблюдаемый в начале года, носит временный характер. По его словам, «ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%».
