Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что рост НДС в России вызовет лишь мимолётное повышение цен

Президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные экономического блока правительства и Центрального банка, сообщил, что ожидается лишь кратковременное воздействие повышения НДС на уровень цен в стране. Он подчеркнул, что эта оценка исходит от самих экспертов, ответственных за экономическую политику.

«По оценкам и правительства, и ЦБ, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Вместе с тем Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2025 года заметно замедлилась и составила 5,6%. Президент обратил внимание, что рост цен, наблюдаемый в начале года, носит временный характер. По его словам, «ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%».

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.