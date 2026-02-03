Стало известно, когда продолжатся переговоры по Украине в Абу-Даби

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле рассказали некоторые подробности предстоящих переговоров в Абу-Даби. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, участие в контактах будет принимать та же делегация, что и на первом раунде. Ее вновь возглавит начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.