Стало известно, когда продолжатся переговоры по Украине в Абу-Даби

Новый раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится в Абу-Даби в предстоящие дни, 4 и 5 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
«Формат в силе, переговоры пройдут 4−5 февраля», — говорится в сообщении.
Других подробностей относительно новых контактов сторон не приводится.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле рассказали некоторые подробности предстоящих переговоров в Абу-Даби. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, участие в контактах будет принимать та же делегация, что и на первом раунде. Ее вновь возглавит начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Официальный представитель Кремля также подтвердил, что второй раунд переговоров делегаций Российской Федерации, США и Украины состоится 4−5 февраля в Абу-Даби.