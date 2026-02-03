Ричмонд
Стало известно, когда продолжатся переговоры по Украине в Абу-Даби

ТАСС: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут по плану, 4−5 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Новый раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится в Абу-Даби в предстоящие дни, 4 и 5 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Формат в силе, переговоры пройдут 4−5 февраля», — говорится в сообщении.

Других подробностей относительно новых контактов сторон не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле рассказали некоторые подробности предстоящих переговоров в Абу-Даби. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, участие в контактах будет принимать та же делегация, что и на первом раунде. Ее вновь возглавит начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Официальный представитель Кремля также подтвердил, что второй раунд переговоров делегаций Российской Федерации, США и Украины состоится 4−5 февраля в Абу-Даби.

