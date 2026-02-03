Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Khaleej: визит главы ОАЭ в РФ особо важен на фоне переговоров в Абу-Даби

Приезд шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна в Москву послал миру четкий политический сигнал, указал журналист.

Источник: Аргументы и факты

Визит лидера Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна в Москву на фоне трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби послал миру четкий политический сигнал, пишет Al Khaleej.

«Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву состоялся в решающий момент и совпал с проведением в ОАЭ трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной», — отмечается в статье.

Автор публикации отметил, что этот факт знаменует важный этап в развитии двусторонних отношений.

«Визит посылает четкий политический сигнал: Объединенные Арабские Эмираты неизменно следуют принципу сдержанной дипломатии», — говорится в статье.

Отметим, первый раунд переговоров представителей РФ, Украины и США состоялся в ОАЭ 23−24 января. Встреча прошла «в максимально закрытом режиме». На ней стороны впервые напрямую обсудили мирный план, разрабатываемый Вашингтоном вместе со сторонами конфликта с конца октября 2025 года. В Кремле сообщили что второй этап мирных переговоров по украинскому вопросу, запланированный в Абу-Даби на 1 февраля, перенесен на 4 и 5 февраля.

Напомним, 29 января глава ОАЭ в четверг посетил Москву с официальным визитом, в тот же день в Кремле состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше