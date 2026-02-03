Al Khaleej: визит главы ОАЭ в РФ особо важен на фоне переговоров в Абу-Даби

Отметим, первый раунд переговоров представителей РФ, Украины и США состоялся в ОАЭ 23−24 января. Встреча прошла «в максимально закрытом режиме». На ней стороны впервые напрямую обсудили мирный план, разрабатываемый Вашингтоном вместе со сторонами конфликта с конца октября 2025 года. В Кремле сообщили что второй этап мирных переговоров по украинскому вопросу, запланированный в Абу-Даби на 1 февраля, перенесен на 4 и 5 февраля.