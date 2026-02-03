Al Khaleej: визит главы ОАЭ в РФ особо важен на фоне переговоров в Абу-Даби

Визит лидера Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна в Москву на фоне трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби послал миру четкий политический сигнал, пишет Al Khaleej.
«Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву состоялся в решающий момент и совпал с проведением в ОАЭ трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной», — отмечается в статье.
Автор публикации отметил, что этот факт знаменует важный этап в развитии двусторонних отношений.
«Визит посылает четкий политический сигнал: Объединенные Арабские Эмираты неизменно следуют принципу сдержанной дипломатии», — говорится в статье.
Отметим, первый раунд переговоров представителей РФ, Украины и США состоялся в ОАЭ 23−24 января. Встреча прошла «в максимально закрытом режиме». На ней стороны впервые напрямую обсудили мирный план, разрабатываемый Вашингтоном вместе со сторонами конфликта с конца октября 2025 года. В Кремле сообщили что второй этап мирных переговоров по украинскому вопросу, запланированный в Абу-Даби на 1 февраля, перенесен на 4 и 5 февраля.
Напомним, 29 января глава ОАЭ в четверг посетил Москву с официальным визитом, в тот же день в Кремле состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.