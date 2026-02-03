Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные США сбили иранский БПЛА около авианосца в Аравийском море

Американские военные нейтрализовали иранский беспилотник, который приблизился к авианосцу ВМС США «Авраам Линкольн» в акватории Аравийского моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Белого дома.

«Американские военные сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу ВВС США в Аравийском море», — говорится в сообщении агентства.

По информации собеседника агентства, беспилотник «Шахед-139» был уничтожен истребителем F-35.

Официальных комментариев от Ирана по поводу этого сообщения пока не было.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о приближении «прекрасной армады» к Ирану. Президент США призвал Тегеран заключить сделку. Тем временем Кремль призвал отказаться от силового сценария, а сам Иран пообещал беспрецедентный ответ на возможный удар США. Позже Трамп выразил надежду, что удастся избежать применения силы. Он заявил о переговорах США и Ирана.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше