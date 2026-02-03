Военные США сбили иранский БПЛА около авианосца в Аравийском море

«Американские военные сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу ВВС США в Аравийском море», — говорится в сообщении агентства.
По информации собеседника агентства, беспилотник «Шахед-139» был уничтожен истребителем F-35.
Официальных комментариев от Ирана по поводу этого сообщения пока не было.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о приближении «прекрасной армады» к Ирану. Президент США призвал Тегеран заключить сделку. Тем временем Кремль призвал отказаться от силового сценария, а сам Иран пообещал беспрецедентный ответ на возможный удар США. Позже Трамп выразил надежду, что удастся избежать применения силы. Он заявил о переговорах США и Ирана.
