НАТО начала планирование миссии «Арктический страж»

По данным Bloomberg, с инициативой по созданию миссии «Арктический страж» выступила Германия. Собеседники агентства сообщили, что в качестве образца НАТО может взять миссию «Балтийский страж», запущенную в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море.
16 января глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила в интервью газете The Daily Mirror, что за создание миссии «Арктический страж» выступает Соединенное Королевство. Она отметила, что Великобритания не разделяет позицию США в отношении Гренландии и уважает суверенитет острова как части Дании.
1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров с европейскими лидерами о покупке Гренландии. 22 января прошли переговоры американского президента и генсека НАТО Марка Рютте. По информации Axios, они обсудили возможное соглашение по Гренландии, которое позволит Соединенным Штатам усилить военное присутствие на острове и получить привилегии при добыче полезных ископаемых.