В файлах по делу Эпштейна нашли мем с Лениным и логотипом Louis Vuitton

В опубликованных Минюстом США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили необычный мем. В одном из файлов содержится изображение логотипа Louis Vuitton с подписью «Vladimir Lenin». На находку обратила внимание «Газета.Ru».

Источник: Life.ru

Автор изображения неизвестен, а само сообщение датировано 30 ноября 2013 года. В том же архиве есть и фотография выставки Louis Vuitton на Красной площади — в виде гигантского чемодана, установленного в центре Москвы в 2013 году.

Экспозиция была приурочена к 120-летию ГУМа. Тогда Louis Vuitton организовал ретроспективную благотворительную выставку, посвященную истории путешествий, разместив её в павильоне, стилизованном под исторический дорожный саквояж князя Владимира Орлова.

Ранее сообщалось, что в материалах громкого дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в создании сети для торговли людьми, раскрыты полные имена 47 пострадавших. В обнародованных документах также содержатся данные примерно о 20 несовершеннолетних, включая их личную информацию, что позволяет установить личности жертв. Опубликованные Министерством юстиции США материалы включают более 3,5 миллиона файлов, собранных в ходе расследования: документы, фотографии и видеозаписи.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

