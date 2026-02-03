Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS

По данным компании, танкер Stena Imperative во время прохода через пролив был сближен «тремя парами небольших вооруженных лодок», принадлежащих Корпусу стражей исламской революции. Катера по радио приказали капитану «остановить двигатели и подготовиться к досмотру», но судно увеличило скорость и сохранило курс.