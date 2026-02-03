Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS

По данным компании, танкер Stena Imperative во время прохода через пролив был сближен «тремя парами небольших вооруженных лодок», принадлежащих Корпусу стражей исламской революции. Катера по радио приказали капитану «остановить двигатели и подготовиться к досмотру», но судно увеличило скорость и сохранило курс.
«Судно в настоящее время сопровождается американским военным кораблем», — заявили в Vanguard Tech.
Компания подчеркнула, что танкер не заходил в территориальные воды Ирана. Судно продолжило путь к месту назначения в Бахрейне и, как ожидается, прибудет в порт Ситра 5 февраля.