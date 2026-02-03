Axios сообщил о требовании Ирана изменить место переговоров с США

«Если новые требования сорвут пятничные переговоры, они рискуют подтолкнуть президента [США Дональда] Трампа с дипломатического пути к военному варианту», — указано в материале.
Портал также сообщает, что Иран теперь намерен проводить переговоры с США в двустороннем формате, без участия наблюдателей из арабских стран.
Иран ранее сообщал о готовности пойти на сделку с США путем приостановки или полного закрытия своей ядерной программы. Отмечается, что Тегеран предпочел бы предложение о создании регионального консорциума для производства ядерной энергии, выдвинутое Соединенными Штатами в прошлом году. В пятницу, 6 февраля, в Стамбуле состоится встреча высокопоставленных американских и иранских чиновников для переговоров, направленных на деэскалацию кризиса между странами, сообщили источники издания.
2 февраля сообщалось о переговорах Уиткоффа и Аракчи по ядерной программе Ирана. Отмечалось, что встреча может стать частью попыток возобновить диалог между Вашингтоном и Тегераном на фоне сохраняющейся напряженности вокруг ядерной программы Ирана.