Axios сообщил о требовании Ирана изменить место переговоров с США

Иран потребовал перенести переговоры с США 6 февраля из Турции в Оман. Об этом 3 февраля сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Если новые требования сорвут пятничные переговоры, они рискуют подтолкнуть президента [США Дональда] Трампа с дипломатического пути к военному варианту», — указано в материале.

Портал также сообщает, что Иран теперь намерен проводить переговоры с США в двустороннем формате, без участия наблюдателей из арабских стран.

Иран ранее сообщал о готовности пойти на сделку с США путем приостановки или полного закрытия своей ядерной программы. Отмечается, что Тегеран предпочел бы предложение о создании регионального консорциума для производства ядерной энергии, выдвинутое Соединенными Штатами в прошлом году. В пятницу, 6 февраля, в Стамбуле состоится встреча высокопоставленных американских и иранских чиновников для переговоров, направленных на деэскалацию кризиса между странами, сообщили источники издания.

2 февраля сообщалось о переговорах Уиткоффа и Аракчи по ядерной программе Ирана. Отмечалось, что встреча может стать частью попыток возобновить диалог между Вашингтоном и Тегераном на фоне сохраняющейся напряженности вокруг ядерной программы Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
