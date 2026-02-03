Axios: Иран хочет изменить место и формат переговоров с США

Иран потребовал изменить место проведения и формат переговоров с США, которые планировалось провести 6 февраля, пишет портал Axios, ссылаясь на источники.
«Иранцы хотят перенести переговоры из Стамбула в Оман», — говорится в публикации.
Источники рассказали, Тегеран хотел бы провести переговоры с США исключительно в двустороннем формате, без присутствия на встрече арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей.
Ранее источник из числа американских должностных лиц сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа «по различным каналам» дала понять Ирану, что Вашингтон готов ко встрече по обсуждению условий сделки. Сообщалось, что вопросом организации переговоров занимаются власти Турции, Египта и Катара.