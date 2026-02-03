Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Khaleej: Визит лидера ОАЭ в Москву особо важен на фоне переговоров в Абу-Даби

Визит президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву стал важным политическим сигналом на фоне международных консультаций по украинскому вопросу. Такую оценку событиям даёт арабское издание Al Khaleej.

Публикация подчёркивает, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоялись в решающий момент, параллельно с трёхсторонними переговорами между РФ, США и Украиной, проходившими в Абу-Даби. Авторы материала считают эту встречу значимым этапом в развитии двусторонних отношений между двумя странами. Издание отмечает особую важность диалога на высшем уровне в текущей международной обстановке, «когда мир сталкивается с нарастающими кризисами».

«Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву посылает чёткий политический сигнал: Объединённые Арабские Эмираты неизменно следуют принципу сдержанной дипломатии», — говорится в материале.

Напомним, делегация из ОАЭ прибыла в российскую столицу с официальным визитом 29 января. Гостей в аэропорту встречал первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров. В ходе личной беседы Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ за активную посредническую роль, которую Эмираты играют в процессе поиска путей урегулирования украинского конфликта. После переговоров в Кремле российский президент проводил лично иностранного коллегу до выхода, где тот сел в ожидавший его автомобиль.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше