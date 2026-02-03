Al Khaleej: Визит лидера ОАЭ в Москву особо важен на фоне переговоров в Абу-Даби

Напомним, делегация из ОАЭ прибыла в российскую столицу с официальным визитом 29 января. Гостей в аэропорту встречал первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров. В ходе личной беседы Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ за активную посредническую роль, которую Эмираты играют в процессе поиска путей урегулирования украинского конфликта. После переговоров в Кремле российский президент проводил лично иностранного коллегу до выхода, где тот сел в ожидавший его автомобиль.