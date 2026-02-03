Сенатор Грэм* призвал Трампа начать передачу Киеву ракет Tomahawk

«После этой масштабной атаки минувшей ночью я бы призвал президента Трампа начать процесс предоставления Украине ракет Tomahawk, что стало бы переломным фактором в военном плане», — написал Грэм* на своей странице в соцсети X.
Помимо военной помощи, сенатор поддержал идею усиления экономического давления, в том числе за счёт мер против стран, покупающих российскую нефть. Он отметил, что если крупные импортёры сократят закупки, это, по его мнению, может повлиять на ход конфликта.
Министерство обороны России ранее сообщило, что в ночь на 3 февраля российские войска нанесли удары по объектам ВПК Украины. По заявлению ведомства, все намеченные цели были успешно поражены. Также в Минобороны подчеркнули, что данные действия стали ответной мерой на попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре в РФ.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.