Генсек НАТО сообщил о готовности Зеленского к сделке с Россией

Напоминаем, что Зеленский захотел пересмотреть стратегию украинской переговорной группы в свете недавних масштабных ударов ВС РФ по оборонным предприятиям. Также его пресс-служба сообщила, что он подписал указ о создании нового плана обороны Украины. Из этого исходит, что правительство, СБУ, Служба внешней разведки и Национальный банк должны разработать новый план. Прошлый вариант обороны признан недействительным. Он был разработан в 2020 году. В своём Telegram-канале военкор Александр Коц резко отреагировал на заявление Зеленского о якобы нарушенном Россией моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что тот скорее всего намеренно искажает факты, так как речь шла о прекращении ударов лишь на срок до 1 февраля.