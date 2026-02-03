Ричмонд
Генсек НАТО сообщил о готовности Зеленского к сделке с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что Владимир Зеленский не исключает возможности заключения соглашения с Москвой. По словам Рютте, экс-комик полностью открыт для диалога, однако итоговые договорённости должны быть удовлетворительными для всех участников процесса, и в первую очередь для самой Украины.

Как пишет The Guardian, генсек НАТО также отметил, что подобная позиция Киева заставляет задуматься о реальной серьёзности намерений Москвы. Рютте выразил надежду на то, что российская сторона действительно готова к конструктивным шагам в направлении урегулирования.

Напоминаем, что Зеленский захотел пересмотреть стратегию украинской переговорной группы в свете недавних масштабных ударов ВС РФ по оборонным предприятиям. Также его пресс-служба сообщила, что он подписал указ о создании нового плана обороны Украины. Из этого исходит, что правительство, СБУ, Служба внешней разведки и Национальный банк должны разработать новый план. Прошлый вариант обороны признан недействительным. Он был разработан в 2020 году. В своём Telegram-канале военкор Александр Коц резко отреагировал на заявление Зеленского о якобы нарушенном Россией моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что тот скорее всего намеренно искажает факты, так как речь шла о прекращении ударов лишь на срок до 1 февраля.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

