Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что послу ЕС на Украине Катарины Матерновой, которая распространила «неэротическую фотографию половой жизни» в ванной из-за «массированной атаки», следует поблагодарить своем начальство в Брюсселе за спонсирование вооруженного конфликта.
Ранее Матернова в соцсетях показала фото, на котором она сидит на матрасе на полу ванной. Она сообщила, что сегодня я там спала в очередной раз, отметив, что «это была очень громкая ночь».
Захарова напомнила, что Москва в течение мних лет предлагали Евросоюзу поинтересоваться, как жили люди в Донбассе, «обласканные» снарядами киевского режима, при этом ЕС смеялся над страданиями людей, их мучениями и болью. Представитель министерства рассказала, что люди жили в подвалах годами, выходили на улицу под обстрелами, чтобы достать еду и погибали при попытках добраться до автомобиля. Она отметила, у Матерновой не получилось передать весь ужас жизни под бомбежками «по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины».
«Катарина Матернова может поблагодарить свое начальство в Брюсселе за спонсирование бойни и попросить продлить теперь уже и свои мучения, выделив еще пару сотню миллиардов маньякам на Банковой», — резюмировала Захарова.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что руководство Европейского союза передало лидерам стран объединения конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на сумму около 1,5 трлн долларов.