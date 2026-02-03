Захарова напомнила, что Москва в течение мних лет предлагали Евросоюзу поинтересоваться, как жили люди в Донбассе, «обласканные» снарядами киевского режима, при этом ЕС смеялся над страданиями людей, их мучениями и болью. Представитель министерства рассказала, что люди жили в подвалах годами, выходили на улицу под обстрелами, чтобы достать еду и погибали при попытках добраться до автомобиля. Она отметила, у Матерновой не получилось передать весь ужас жизни под бомбежками «по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины».