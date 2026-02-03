Ричмонд
В Белом доме заявили, что сбили иранский беспилотник

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник, который якобы действовал агрессивно по отношению к одному из военных кораблей.

Источник: © РИА Новости

Ранее агентство Рейтер передало, что военные США сбили якобы иранский дрон, который, предположительно, приблизился к американскому авианосцу в Аравийском море.

«Центральное командование США приняло решение сбить этот иранский беспилотник. Он был без экипажа и вёл себя агрессивно по отношению к нашему авианосцу “Авраам Линкольн”, который, как мы знаем, находится в регионе по распоряжению президента (США Дональда — ред.) Трампа», — сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News.

По мнению представительницы Белого дома, это решение было необходимым и оправданным.

