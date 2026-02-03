В Белом доме заявили, что сбили иранский беспилотник

Ранее агентство Рейтер передало, что военные США сбили якобы иранский дрон, который, предположительно, приблизился к американскому авианосцу в Аравийском море.
«Центральное командование США приняло решение сбить этот иранский беспилотник. Он был без экипажа и вёл себя агрессивно по отношению к нашему авианосцу “Авраам Линкольн”, который, как мы знаем, находится в регионе по распоряжению президента (США Дональда — ред.) Трампа», — сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News.
По мнению представительницы Белого дома, это решение было необходимым и оправданным.