Уиткофф и Кушнер примут участие 4 февраля в переговорах РФ и Украины в ОАЭ

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в среду примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Абу-Даби (ОАЭ) по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Reuters

«Поэтому спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров», — сказала она. Ливитт добавила, что предыдущая встреча в этом формате «была исторической по своей природе».

