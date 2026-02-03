Ричмонд
В США сообщили о риске шпионажа с помощью электронных сигарет из Китая

Американские сенаторы боятся китайских вейпов. По их словам, они могут использоваться для шпионажа.

Источник: Аргументы и факты

Группа сенаторов из Республиканской партии США выразила обеспокоенность по поводу того, что китайские электронные сигареты могут использоваться для кибершпионажа и отмывания денег. Об этом сообщает Fox News.

В письме конгрессменов говорится, что так называемые «умные» вейпы способны подключаться к смартфонам, собирать конфиденциальные данные пользователей, а также запускать утечки информации или заражать устройства вредоносным ПО.

«Учитывая тесную связь китайской промышленности с государственными разведслужбами, использование таких устройств вызывает серьёзные опасения», — цитирует телеканал текст обращения.

Сенаторы напомнили, что в 2025 году Минюст США конфисковал партию китайских электронных сигарет на сумму около 90 млн долларов.

Накануне стало известно о секретной американской программе по уничтожению НЛО, реализуемой при Бараке Обаме.

