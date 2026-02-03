«Спецпосланник [американского лидера Стивен] Уиткофф, [зять главы администрации США, предприниматель] Джаред Кушнер и президент Трамп сделали невозможное возможным в плане [обеспечения] мира на Ближнем Востоке. И я знаю, что они стремятся добиться того же применительно к войне России и Украины», — сказала Ливитт.
Белый дом: Трамп хочет сделать «невозможное возможным» и добиться мира на Украине
ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен сделать «невозможное возможным», добившись преодоления кризиса на Украине. Об этом заявила в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.