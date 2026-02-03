Во Франции забеспокоились, что страна скатывается до уровня третьего мира

Согласно данным Евростата, благосостояние на душу населения во Франции уже третий год подряд остаётся ниже среднего уровня по Евросоюзу. Если ранее Париж уверенно входил в группу экономических лидеров, то теперь страна заметно отстает от Германии и начала уступать Великобритании по ключевым показателям.