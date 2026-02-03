Согласно данным Евростата, благосостояние на душу населения во Франции уже третий год подряд остаётся ниже среднего уровня по Евросоюзу. Если ранее Париж уверенно входил в группу экономических лидеров, то теперь страна заметно отстает от Германии и начала уступать Великобритании по ключевым показателям.
Особое беспокойство вызывает сравнение с Италией. Ещё недавно её считали значительно более бедной, однако разрыв в ВВП на душу населения между двумя странами сократился до минимальных значений, что усиливает тревожные настроения во французском обществе.
Ранее во французском МИД заявили о необходимости прямого канала связи Европы и России. Европейские страны, являющиеся основными союзниками Украины, должны иметь возможность напрямую отстаивать свои интересы в диалоге с Россией, не перекладывая эту ответственность на других.
