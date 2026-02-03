Ричмонд
Моди согласился увеличить закупки нефти из США, утверждают в Белом доме

Власти Индии согласились увеличить закупки нефти из США. С таким утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Трамп и Моди заключили сделку, в рамках которой Индия согласилась прекратить закупку российской нефти и покупать больше американской нефти у США, а также, возможно, у Венесуэлы. Моди обязался закупать американскую энергию, транспорт и сельскохозяйственную продукцию на $500 млрд», — сказала Ливитт.

Ранее Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди последний якобы согласился прекратить закупки российской нефти. По информации американского лидера, Моди планирует увеличить покупки «чёрного золота» у США и, возможно, Венесуэлы.

К слову, сам Моди вчера не прокомментировал слова Трампа о якобы отказе Нью-Дели от закупок нефти из России. В своём сообщении по итогам разговора премьер лишь подтвердил, что для товаров индийского производства США установят сниженную пошлину.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

