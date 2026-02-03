Моди согласился увеличить закупки нефти из США, утверждают в Белом доме

«Трамп и Моди заключили сделку, в рамках которой Индия согласилась прекратить закупку российской нефти и покупать больше американской нефти у США, а также, возможно, у Венесуэлы. Моди обязался закупать американскую энергию, транспорт и сельскохозяйственную продукцию на $500 млрд», — сказала Ливитт.