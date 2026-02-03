Сын Каддафи мог погибнуть в столкновении к югу от Триполи, пишет Abaad News

КАИР, 3 фев — РИА Новости. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи мог погибнуть в ходе вооруженных столкновений к югу от ливийской столицы Триполи, сообщил ливийский портал Abaad News со ссылкой на источники и его советника.