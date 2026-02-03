Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Каддафи мог погибнуть в столкновении к югу от Триполи, пишет Abaad News

КАИР, 3 фев — РИА Новости. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи мог погибнуть в ходе вооруженных столкновений к югу от ливийской столицы Триполи, сообщил ливийский портал Abaad News со ссылкой на источники и его советника.

Источник: AP 2024

«Сейф аль-Ислам Каддафи погиб в ходе вооруженных столкновений, произошедших в районе Аль-Хаммада», — заявили источники.

Издание пишет, что советник сына Каддафи подтвердил сообщение о его гибели.