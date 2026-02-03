Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поблагодарите начальство»: Захарова иронично ответила на фото посла ЕС на Украине после ночи в ванной

Захарова прокомментировала фото посла ЕС на Украине, спавшей в ванной из-за атак.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографию посла ЕС на Украине Катарины Матерновой после ночи в ванной из-за атак. В личном Telegram-канале российский дипломат иронично назвала снимок «неэротической фотографией половой жизни».

«Матернова может поблагодарить своё начальство в Брюсселе за спонсирование бойни и попросить продлить теперь уже и свои мучения, выделив ещё пару сотню миллиардов маньякам на Банковой», — написала Захарова.

Представитель МИД отметила, что российская сторона много лет предлагала ЕС поинтересоваться, как люди из Донецка и Луганска живут под обстрелами киевского режима. Однако Европе не было дела до страданий мирных жителей, которые годами жили в подвалах или погибали в попытке добраться до машины.

«Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбежками, в том числе по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины», — подчеркнула Захарова.

Ранее KP.RU сообщал, что Захарова раскритиковала Евросоюз и НАТО за курс на эскалацию украинского конфликта. Дипломат подчеркнула, что Европе плевать на жизни мирных граждан в попытке достичь своих целей.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше