Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографию посла ЕС на Украине Катарины Матерновой после ночи в ванной из-за атак. В личном Telegram-канале российский дипломат иронично назвала снимок «неэротической фотографией половой жизни».
«Матернова может поблагодарить своё начальство в Брюсселе за спонсирование бойни и попросить продлить теперь уже и свои мучения, выделив ещё пару сотню миллиардов маньякам на Банковой», — написала Захарова.
Представитель МИД отметила, что российская сторона много лет предлагала ЕС поинтересоваться, как люди из Донецка и Луганска живут под обстрелами киевского режима. Однако Европе не было дела до страданий мирных жителей, которые годами жили в подвалах или погибали в попытке добраться до машины.
«Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбежками, в том числе по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины», — подчеркнула Захарова.