«Поблагодарите начальство»: Захарова иронично ответила на фото посла ЕС на Украине после ночи в ванной

Представитель МИД отметила, что российская сторона много лет предлагала ЕС поинтересоваться, как люди из Донецка и Луганска живут под обстрелами киевского режима. Однако Европе не было дела до страданий мирных жителей, которые годами жили в подвалах или погибали в попытке добраться до машины.