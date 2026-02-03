Уиткофф и Кушнер примут участие в новом раунде переговоров по Украине в ОАЭ

Ранее Дмитрий Песков официально подтвердил журналистам новые даты проведения переговоров. Второй раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины по вопросам безопасности действительно состоится в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля. Напомним, что первый раунд переговоров прошёл 23−24 января в Абу-Даби с участием делегаций России, Украины и США. После их завершения российский источник заявил о достижении определённых договорённостей, детали которых не разглашаются. Президент США Дональд Трамп доволен прогрессом, достигнутым в ходе этих консультаций.