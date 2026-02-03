Боец СВО рассказал, как за 25 минут была разгромлена шедшая на Курскую АЭС колонна ВСУ

Ефанов начал непрерывно передавать координаты и данные о передвижении целей. На видео были видны американские бронемашины Stryker и MaxPro, канадские Rochelle, а также украинские бронеавтомобили «Козак». Как предположил военнослужащий, противник, вероятно, планировал прорыв в сторону Курской атомной электростанции и не ожидал организованного сопротивления. Переданная оператором информация была немедленно доведена до российских пехотинцев, занявших оборону. Когда вражеская техника вошла в зону эффективного поражения, из заранее подготовленных укрытий на огневой рубеж вышли два российских БТР-82.