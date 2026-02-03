Ричмонд
Боец СВО рассказал, как за 25 минут была разгромлена шедшая на Курскую АЭС колонна ВСУ

Российским военным удалось полностью уничтожить колонну бронетехники Вооружённых сил Украины в Курской области менее чем за полчаса. Подробности боя для газеты «Красная звезда» раскрыл военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Максим Ефанов.

Источник: Life.ru

По его рассказу, ранним утром 12 августа 2024 года, после начала вторжения украинских формирований в приграничье, он двигался в сторону села Сафоновка для поиска выгодных позиций. В тот момент Ефанов выполнял обязанности оператора разведывательного беспилотника. Находясь в пути, он получил по радиосвязи информацию об обнаружении поблизости вражеской колонны.

Оператору удалось быстро добраться до населённого пункта, однако изначально данных о точном местонахождении и направлении движения противника не было. Ефанов запросил у командира роты разрешение на срочный запуск квадрокоптера, получил одобрение и немедленно приступил к развёртыванию оборудования. После подъёма дрона в воздух он обследовал три сельские улицы, а затем длинную трассу с поворотом.

«Я вылетаю из села, поворачиваюсь, вижу три сельские улицы. Смотрю дальше: поворот длинной трассы. Смотрю влево, потом вправо и вижу: слева по флангу вдалеке пыль какая-то. Увеличиваю изображение и понимаю: по полям идёт вот эта техника», — рассказал он.

Ефанов начал непрерывно передавать координаты и данные о передвижении целей. На видео были видны американские бронемашины Stryker и MaxPro, канадские Rochelle, а также украинские бронеавтомобили «Козак». Как предположил военнослужащий, противник, вероятно, планировал прорыв в сторону Курской атомной электростанции и не ожидал организованного сопротивления. Переданная оператором информация была немедленно доведена до российских пехотинцев, занявших оборону. Когда вражеская техника вошла в зону эффективного поражения, из заранее подготовленных укрытий на огневой рубеж вышли два российских БТР-82.

Боевые машины сблизились с колонной и открыли прицельный огонь из своих 30-миллиметровых автоматических пушек практически в упор. В результате этой атаки было уничтожено восемь единиц бронированной техники вместе с находившимся в ней личным составом ВСУ. Прорваться сквозь шквальный огонь удалось лишь четырём машинам, которые вскоре попали в засаду, организованную десантно-штурмовым батальоном.

Ефанов подчеркнул, что на полное уничтожение вражеской колонны потребовалось не более двадцати пяти минут. Все члены экипажей БТР-82, участвовавшие в том бою, были представлены к государственным наградам. Сам оператор разведывательного дрона за проявленное мужество и точную работу был удостоен медали «За отвагу».

Ранее сообщалось, что украинское командование начало отводить из Сумской области расчёты 411-го полка, специализирующегося на применении ударных беспилотников. Причиной данного решения стали значительные потери, понесённые полком в результате огневых ударов. Подразделения этого формирования активно использовались для атак на территорию Курской области, применяя такие типы дронов, как «Вампир» («Баба-Яга») и «Дартс».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.