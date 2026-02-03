Стало известно о попытке иранских катеров задержать танкер США в Ормузском проливе

По информации телеканала, судно Stena Imperative, следовавшее под флагом США, было перехвачено тремя парами «небольших вооружённых лодок», принадлежащих Корпусу стражей исламской революции. Экипажи иранских судов по радиосвязи приказали капитану танкера заглушить двигатели и подготовиться к проведению инспекции. Вместо выполнения требований танкер увеличил скорость и продолжил движение по первоначальному маршруту.
Представители Vanguard Tech заявили, что в настоящее время танкер находится под защитой и сопровождением американского военного корабля. Компания особо подчеркнула, что инцидент произошёл за пределами территориальных вод Исламской Республики, а судно не нарушало международного морского права. В настоящее время Stena Imperative следует к пункту назначения в Бахрейне. Согласно расчётам, должен прибыть в порт Ситра 5 февраля.
Ранее сообщалось, что военные США сбили иранский БПЛА около авианосца в Аравийском море. По информации СМИ, беспилотник «Шахед-139» был уничтожен истребителем F-35.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.