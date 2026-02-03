Стало известно о попытке иранских катеров задержать танкер США в Ормузском проливе

Представители Vanguard Tech заявили, что в настоящее время танкер находится под защитой и сопровождением американского военного корабля. Компания особо подчеркнула, что инцидент произошёл за пределами территориальных вод Исламской Республики, а судно не нарушало международного морского права. В настоящее время Stena Imperative следует к пункту назначения в Бахрейне. Согласно расчётам, должен прибыть в порт Ситра 5 февраля.