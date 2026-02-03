Ричмонд
Белый дом: Трамп не удивлен ударом России в ответ на атаки Украины

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины и продолжает активно заниматься дипломатией, чтобы содействовать урегулированию конфликта. Такую позицию огласила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Reuters

«Да, я об этом говорила с президентом [Трампом] нынешним утром. И его реакция была, к сожалению: “Не удивлен”. Эти две страны уже несколько лет ведут очень жестокую войну. Войну, которая никогда бы не началась, если бы президент [Трамп] все еще находился у власти [в 2022 году]», — заявила представитель Белого дома, отвечая на вопросы журналистов. «Это (конфликт — прим. ТАСС) началось из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента [США] — президента Джо Байдена», — подчеркнула Ливитт. «Поэтому президент [Трамп] продолжает столь агрессивно заниматься дипломатией, чтобы положить конец этой войне», — заверила она.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, российские войска ночью в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты на территории России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, используемым в военных целях.

