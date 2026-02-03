Politico: власти Польши аннулировали тысячи разводов без ведома граждан

В Польше из‑за отмены судебной реформы были массово аннулированы судебные решения о расторжении браков, передает газета Politico.
По информации журналистов, многие жители Польши неожиданно для себя обнаружили, что вновь оказались женатыми.
Соответствующая проблема обнаружилась благодаря разведенной паре из Гижицко, которая обратилась в суд для оформления документов по разделу имущества, однако им сообщили, что по бумагам они никогда не были в разводе.
Точное число затронутых семей неизвестно, однако, по оценкам Politico, речь может идти о тысячах человек, поскольку в Польше ежегодно расторгается около 57 тысяч браков.
Авторы статьи отмечают, что аналогичные последствия отмены судебной реформы могут возникнуть и в других сферах — например, при отмене судебных решений по имущественным спорам, алиментным обязательствам, разделу совместно нажитого имущества.