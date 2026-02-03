Турция готова стать посредником между Ираном и США, заявил Эрдоган

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила во вторник, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник, который якобы действовал агрессивно по отношению к одному из военных кораблей.
«Мы категорически не хотим новой войны в регионе и выступаем за решение проблем путем диалога и здравого смысла. Турция готова взять на себя роль посредника между Ираном и США», — приводит издание слова президента.
Как отмечает газета, глава государства подчеркнул, что Анкара на всех международных площадках выступает против военного вмешательства в Иране и доводит до сведения партнеров необходимость избегать шагов, способных привести к эскалации напряженности. По его словам, Турция выступает против любых действий, которые могут усилить конфликт в регионе, и поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира.
«Президент также указал на важность консультаций и координации с региональными странами, включая Саудовскую Аравию и Пакистан, в целях предотвращения возможного конфликта», — пишет Sabah.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Он заявил, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».