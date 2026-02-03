Небензя обсудил с Гуттеришем вопрос Донбасса и Крыма

«Постоянный представитель В. А. Небензя встретился с Генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с недавними высказываниями Генерального секретаря, содержащими выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств», — сказано в публикации.
Отмечается, что Гуттеришу было указано на противоречие заявлений генерального секретаря ООН с уставом организации и на необходимость строгого и непредвзятого соблюдения его положений.
29 января Гуттериш заявил, что принцип самоопределения народов якобы неприменим к Крыму и Донбассу в отличие от Гренландии. Он отметил, что к такому выводу пришли после тщательного рассмотрения данной ситуации в управлении по правовым вопросам.