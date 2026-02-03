Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя обсудил с Гуттеришем вопрос Донбасса и Крыма

Постоянный представитель постпредства России в ООН Василий Небензя встретился с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем для обсуждения вопросов международной повестки, включая ситуацию на Донбассе и в Крыму. Об этом 3 февраля сообщило Постпредство РФ в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Постоянный представитель В. А. Небензя встретился с Генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с недавними высказываниями Генерального секретаря, содержащими выборочное толкование Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств», — сказано в публикации.

Отмечается, что Гуттеришу было указано на противоречие заявлений генерального секретаря ООН с уставом организации и на необходимость строгого и непредвзятого соблюдения его положений.

29 января Гуттериш заявил, что принцип самоопределения народов якобы неприменим к Крыму и Донбассу в отличие от Гренландии. Он отметил, что к такому выводу пришли после тщательного рассмотрения данной ситуации в управлении по правовым вопросам.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше