Иран запросил смену формата переговоров с США и их перенос из Стамбула в Оман

По информации источников издания, иранские представители хотят провести консультации исключительно в двустороннем порядке. Это означает отказ от участия в переговорах наблюдателей от ряда арабских и мусульманских государств.
Встреча специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и главы внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Аракчи должна состояться 6 февраля в Стамбуле. Основной темой диалога будет обсуждение иранской ядерной программы на фоне сохраняющейся напряжённости между странами. Накануне, по данным других СМИ, американский представитель находится с визитом в Израиле, где планировал провести консультации с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
После переговоров с Нетаньяху Стив Уиткофф планирует принять участие в переговорах по Украине, которые запланированы в Абу-Даби на среду и четверг. Эта информация опровергает более раннее заявление госсекретаря США Марко Рубио, который утверждал, что второй раунд переговоров пройдёт в двустороннем формате без участия американских представителей.
