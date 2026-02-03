Иран запросил смену формата переговоров с США и их перенос из Стамбула в Оман

После переговоров с Нетаньяху Стив Уиткофф планирует принять участие в переговорах по Украине, которые запланированы в Абу-Даби на среду и четверг. Эта информация опровергает более раннее заявление госсекретаря США Марко Рубио, который утверждал, что второй раунд переговоров пройдёт в двустороннем формате без участия американских представителей.