Иран запросил смену формата переговоров с США и их перенос из Стамбула в Оман

Иранская сторона обратилась с просьбой изменить первоначальные планы по проведению предстоящих переговоров с США. Тегеран настаивает на переносе встречи из турецкого Стамбула в Оман, а также на изменении её формата. Об этом рассказал новостной портал Axios.

Источник: Life.ru

По информации источников издания, иранские представители хотят провести консультации исключительно в двустороннем порядке. Это означает отказ от участия в переговорах наблюдателей от ряда арабских и мусульманских государств.

Встреча специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и главы внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Аракчи должна состояться 6 февраля в Стамбуле. Основной темой диалога будет обсуждение иранской ядерной программы на фоне сохраняющейся напряжённости между странами. Накануне, по данным других СМИ, американский представитель находится с визитом в Израиле, где планировал провести консультации с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

После переговоров с Нетаньяху Стив Уиткофф планирует принять участие в переговорах по Украине, которые запланированы в Абу-Даби на среду и четверг. Эта информация опровергает более раннее заявление госсекретаря США Марко Рубио, который утверждал, что второй раунд переговоров пройдёт в двустороннем формате без участия американских представителей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

