Небензя выразил Гутерришу озабоченность по поводу его слов о Донбассе и Крыме

В ведомстве указали, что заявления главы ООН содержат выборочное толкование положений Устава ООН в части соотношения принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств. Речь идёт о тезисе, озвученном Антониу Гутерришем 29 января, согласно которому право на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу.
Российская сторона подчеркнула, что генеральный секретарь и сотрудники Секретариата не уполномочены давать собственные интерпретации норм международного права. Подобный подход фактически отрицает право отдельных народов на самоопределение при одновременном признании его универсального характера в других случаях.
«Генеральному секретарю прямо указано на необходимость строгого и непредвзятого соблюдения положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи», — говорится в заявлении.
А ранее МИД РФ заявил, что Финляндия, вступив в НАТО в 2023 году, безвозвратно утратила статус «честного брокера» в международных делах. Согласно утверждению, ускоренное освоение территории страны силами альянса лишает Хельсинки нейтралитета и доверия для посреднической роли. В связи с этим у Москвы нет оснований рассматривать Финляндию в качестве возможного посредника.
