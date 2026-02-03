Небензя выразил Гутерришу озабоченность по поводу его слов о Донбассе и Крыме

А ранее МИД РФ заявил, что Финляндия, вступив в НАТО в 2023 году, безвозвратно утратила статус «честного брокера» в международных делах. Согласно утверждению, ускоренное освоение территории страны силами альянса лишает Хельсинки нейтралитета и доверия для посреднической роли. В связи с этим у Москвы нет оснований рассматривать Финляндию в качестве возможного посредника.