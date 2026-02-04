Молдавии будет сложно вернуться в СНГ, заявил Филат

КИШИНЕВ, 3 фев — РИА Новости. Молдавии будет очень сложно вернуться обратно в состав СНГ, если она выйдет из Содружества, считает экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
«Власть еще не понимает, что выходить из СНГ, как им кажется, легко, потому что они не делают расчеты, не понимают результаты. Но войти обратно будет гораздо сложнее, или даже невозможно», — заявил Филат в эфире телеканала «Первый в Молдове».
По его словам, власть Молдавии считает невозможным вход в ЕС при сохранении членства в СНГ. При этом экс-премьер отметил, что неизвестно, сколько лет республика будет оставаться в статусе кандидата.
Кроме того, политик подчеркнул, что экономика Молдавии и ее внутреннее производство не ориентировано на Европейский союз. Филат уверен, что единственный интересный рынок для того, что производит Молдавия, это рынок СНГ: Россия, Казахстан, Белоруссия и остальные страны содружества.
Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.