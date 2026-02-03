Белый дом: Трампа не удивил ответный удар России на атаки Украины

Левитт заявила, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если Трамп находился у власти в 2022 году, он возник «из-за слабости и некомпетентности» экс-лидера США Джо Байдена. Чтобы положить конец этому конфликту, лидер США «продолжает столь агрессивно заниматься дипломатией», отметила она.