Белый дом: Трампа не удивил ответный удар России на атаки Украины

Массированный удар российской армии в ответ на атаки Украины не стали неожиданностью для американского лидера Дональда Трампа, он продолжает активно заниматься дипломатией в направлении урегулирования конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Да, я об этом говорила с президентом нынешним утром. И его реакция была, к сожалению: “Не удивлен”», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.
Левитт заявила, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если Трамп находился у власти в 2022 году, он возник «из-за слабости и некомпетентности» экс-лидера США Джо Байдена. Чтобы положить конец этому конфликту, лидер США «продолжает столь агрессивно заниматься дипломатией», отметила она.
Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на 3 февраля нанесли серию массовых ударов по энергосистеме Украины, оставляя без электричества предприятия военно-промышленного комплекса противника. Одной из целей стала Одесская область.