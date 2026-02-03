Нетаньяху призвал Уиткоффа не доверять обещаниям Ирана

«Завершилась встреча премьера Биньямина Нетаньяху со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. В преддверии поездки посланника Уиткоффа на встречу с представителем Ирана премьер-министр подчеркнул свою позицию: Иран раз за разом доказывал, что на его обещания нельзя полагаться», — говорится в сообщении канцелярии для прессы.
В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию с урегулированием в секторе Газа.
«Премьер-министр повторил категорическое требование разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора и полного достижения целей войны до начала восстановления сектора Газа. Премьер-министр разъяснил, что Палестинская администрация ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в управлении сектором», — добавили в офисе Нетаньяху.
Ранее во вторник Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху и руководством силового блока еврейского государства на фоне возможной эскалации вокруг Ирана. В понедельник израильский 13-й канал сообщал, что визит Уиткоффа станет продолжением усилий по координации между США и Израилем на фоне возможной подготовки американского удара по Ирану.