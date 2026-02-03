Ричмонд
Нетаньяху призвал Уиткоффа не доверять обещаниям Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху завершил встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и призвал американскую сторону не доверять «обещаниям» Тегерана, встреча состоялась на фоне риска эскалации вокруг Ирана, сообщила во вторник канцелярия Нетаньяху.

Источник: Reuters

«Завершилась встреча премьера Биньямина Нетаньяху со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. В преддверии поездки посланника Уиткоффа на встречу с представителем Ирана премьер-министр подчеркнул свою позицию: Иран раз за разом доказывал, что на его обещания нельзя полагаться», — говорится в сообщении канцелярии для прессы.

В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию с урегулированием в секторе Газа.

«Премьер-министр повторил категорическое требование разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора и полного достижения целей войны до начала восстановления сектора Газа. Премьер-министр разъяснил, что Палестинская администрация ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в управлении сектором», — добавили в офисе Нетаньяху.

Ранее во вторник Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху и руководством силового блока еврейского государства на фоне возможной эскалации вокруг Ирана. В понедельник израильский 13-й канал сообщал, что визит Уиткоффа станет продолжением усилий по координации между США и Израилем на фоне возможной подготовки американского удара по Ирану.

