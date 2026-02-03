Нетаньяху призвал Уиткоффа не доверять обещаниям Ирана

Ранее во вторник Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху и руководством силового блока еврейского государства на фоне возможной эскалации вокруг Ирана. В понедельник израильский 13-й канал сообщал, что визит Уиткоффа станет продолжением усилий по координации между США и Израилем на фоне возможной подготовки американского удара по Ирану.