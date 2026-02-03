Ранее Эмманюэль Макрон сообщил, что в настоящее время идут технические обсуждения для подготовки его возможного диалога с Владимиром Путиным. Французский лидер подчеркнул, что эта работа ведётся открыто и в тесной координации с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, а также с ключевыми партнёрами по Европейскому союзу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что никаких конкретных действий со стороны Макрона пока не было. Однако идея возобновления контактов видится московской стороной, как разумная. Российский лидер Владимир Путин ранее подчёркивал готовность РФ к диалогу в широком формате.