Эпископос выразил уверенность, что Париж мог бы внести конструктивный вклад в урегулирование, выступая посредником в обсуждении с Москвой вопросов санкций и гарантий безопасности для Украины. Однако, как отметил аналитик, сейчас рамки возможного мирного процесса для Европы стали слишком жёсткими, чтобы их можно было изменять.
«Хоть это и хорошо, но поздно и уже бесполезно. Рамки по мирному урегулированию на Украине слишком строго очерчены для Европы, поэтому она не сможет их менять под себя», — написал эксперт.
Ранее Эмманюэль Макрон сообщил, что в настоящее время идут технические обсуждения для подготовки его возможного диалога с Владимиром Путиным. Французский лидер подчеркнул, что эта работа ведётся открыто и в тесной координации с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, а также с ключевыми партнёрами по Европейскому союзу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что никаких конкретных действий со стороны Макрона пока не было. Однако идея возобновления контактов видится московской стороной, как разумная. Российский лидер Владимир Путин ранее подчёркивал готовность РФ к диалогу в широком формате.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.