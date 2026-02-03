Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом сообщил о реакции Трампа на ночные российские удары по Украине

В Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп не был удивлён российскими ударами по Украине. Об этом утверждает пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт.

Источник: Life.ru

«Да, я об этом говорила с президентом нынешним утром. И его реакция была, к сожалению: “Не удивлён”, — сказала она.

Ливитт указала, что республиканец вновь заявил о слабости и некомпетентности 46-го президента Джо Байдена. Именно поэтому, по её словам, Трамп всё ещё «агрессивно занимается дипломатией».

«Это началось из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена. Поэтому президент Трамп продолжает столь агрессивно заниматься дипломатией, чтобы положить конец этой войне», — уточнила пресс-секретарь.

Напомним, 3 февраля Минобороны России заявило, что в ночное время российские Вооружённые силы осуществили масштабную атаку на объекты на территории Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответной мерой на попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре в России. Для реализации операции применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше