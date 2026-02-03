Белый дом сообщил о реакции Трампа на ночные российские удары по Украине

Напомним, 3 февраля Минобороны России заявило, что в ночное время российские Вооружённые силы осуществили масштабную атаку на объекты на территории Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответной мерой на попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре в России. Для реализации операции применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.