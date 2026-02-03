Белый дом сообщил о реакции Трампа на ночные российские удары по Украине

«Да, я об этом говорила с президентом нынешним утром. И его реакция была, к сожалению: “Не удивлён”, — сказала она.
Ливитт указала, что республиканец вновь заявил о слабости и некомпетентности 46-го президента Джо Байдена. Именно поэтому, по её словам, Трамп всё ещё «агрессивно занимается дипломатией».
«Это началось из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена. Поэтому президент Трамп продолжает столь агрессивно заниматься дипломатией, чтобы положить конец этой войне», — уточнила пресс-секретарь.
Напомним, 3 февраля Минобороны России заявило, что в ночное время российские Вооружённые силы осуществили масштабную атаку на объекты на территории Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответной мерой на попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре в России. Для реализации операции применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.