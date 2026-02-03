В Белом доме рассказали о реакции Трампа на удары России по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп не выразил удивления в связи с ночными ударами России по объектам на Украине.
По её словам, его реакция была предсказуемой, учитывая, что обе страны уже несколько лет вовлечены в жестокий конфликт.
Левитт также добавила, что, по мнению Трампа, этот конфликт никогда бы не начался, если бы он оставался у власти.
Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с Россией в Абу-Даби.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.