Захарова прокомментировала фото, на котором посол ЕС в Киеве спит в ванной

«В интернете опубликована неэротическая фотография половой жизни посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, которая показала, как спала эту ночь в ванной из-за “массированной атаки”», — написала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ предположила, что Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбёжками из-за «слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины». Она рекомендовала послу поблагодарить руководство в Брюсселе «за спонсирование бойни» и «попросить продлить теперь уже и свои мучения, выделив ещё пару сотню миллиардов маньякам на Банковой».
«Люди жили в подвалах годами, выходили на улицу под обстрелами, чтобы достать еду, погибали в попытке добраться до автомобиля. Катерине Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбёжками, в том числе по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины», — добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По заявлению Минобороны РФ, это стало ответом на попытки Киева атаковать гражданскую инфраструктуру в России. В операции было использовано высокоточное оружие большой дальности, а также ударные беспилотники. Целями стали предприятия ВПК, энергетическая инфраструктура, обеспечивающая функционирование оборонных производств, и пункты сборки и хранения беспилотников дальнего действия. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все цели были успешно поражены.
