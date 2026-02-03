Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова прокомментировала фото, на котором посол ЕС в Киеве спит в ванной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на фотографию посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, спящей в ванной из-за обстрелов. В своём Telegram-канале дипломат написала, что Россия уже много лет предлагала ЕС поинтересоваться условиями жизни людей в Донбассе, но Евросоюз не проявлял интереса, «смеясь над страданиями людей, издеваясь над их мучениями и болью».

Источник: Life.ru

«В интернете опубликована неэротическая фотография половой жизни посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, которая показала, как спала эту ночь в ванной из-за “массированной атаки”», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ предположила, что Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбёжками из-за «слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины». Она рекомендовала послу поблагодарить руководство в Брюсселе «за спонсирование бойни» и «попросить продлить теперь уже и свои мучения, выделив ещё пару сотню миллиардов маньякам на Банковой».

«Люди жили в подвалах годами, выходили на улицу под обстрелами, чтобы достать еду, погибали в попытке добраться до автомобиля. Катерине Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбёжками, в том числе по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По заявлению Минобороны РФ, это стало ответом на попытки Киева атаковать гражданскую инфраструктуру в России. В операции было использовано высокоточное оружие большой дальности, а также ударные беспилотники. Целями стали предприятия ВПК, энергетическая инфраструктура, обеспечивающая функционирование оборонных производств, и пункты сборки и хранения беспилотников дальнего действия. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все цели были успешно поражены.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше