Захарова прокомментировала фото, на котором посол ЕС в Киеве спит в ванной

Ранее сообщалось, что 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По заявлению Минобороны РФ, это стало ответом на попытки Киева атаковать гражданскую инфраструктуру в России. В операции было использовано высокоточное оружие большой дальности, а также ударные беспилотники. Целями стали предприятия ВПК, энергетическая инфраструктура, обеспечивающая функционирование оборонных производств, и пункты сборки и хранения беспилотников дальнего действия. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все цели были успешно поражены.