Захарова прокомментировала фотографию посла ЕС на Украине, ночевавшей в ванной

В своём Telegram-канале Захарова назвала это «неэротической фотографией половой жизни» дипломата и напомнила, что Россия много лет призывала ЕС обратить внимание на жизнь мирных жителей Донбасса, годами вынужденных скрываться в подвалах и гибнувших под обстрелами. По её словам, ЕС не хотел слушать и «смеялся над страданиями людей».