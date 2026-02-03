Нетаньяху и Уиткофф обсудили разоружение ХАМАС и ситуацию вокруг Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф провели встречу в Иерусалиме, в частности, они обсудили урегулирование в секторе Газа.
«Премьер-министр повторил категорическое требование разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора и полного достижения целей конфликта до начала восстановления сектора Газа», — сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.
Во время встречи Биньямин Нетаньяху заявил, что «Палестинская администрация ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в управлении сектором». Он также проинформировал посла США в Израиле Майка Хакаби о выявленных в Газе нарушениях.
Кроме того, Биньямин Нетаньяху и Стивен Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ирана на фоне роста напряженности в регионе.
В конце января сообщалось, что в Израиле состоялась встреча Биньямина Нетаньяху со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем лидера США Дональда Трампа. Переговоры прошли на фоне обостренной региональной обстановки.