Эстония задержала судно, следовавшее из Эквадора в Россию

Власти Эстонии во вторник задержали контейнеровоз под флагом Багамских островов во внутренних водах страны.

Как сообщает телерадиокомпания ERR, судно подозревается в причастности к контрабанде из Эквадора. По данным компании, контейнеровоз якобы следовал из Эквадора в Санкт-Петербург.

Операция по задержанию была проведена совместно Следственным отделом Налогово-таможенного департамента, полицией и Военно-морскими силами Эстонии.

Ранее сообщалось, что украинцы с танкера «Маринера» боятся возвращаться домой.

