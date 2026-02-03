Эстония задержала судно, следовавшее из Эквадора в Россию

Власти Эстонии во вторник задержали контейнеровоз под флагом Багамских островов во внутренних водах страны.
Как сообщает телерадиокомпания ERR, судно подозревается в причастности к контрабанде из Эквадора. По данным компании, контейнеровоз якобы следовал из Эквадора в Санкт-Петербург.
Операция по задержанию была проведена совместно Следственным отделом Налогово-таможенного департамента, полицией и Военно-морскими силами Эстонии.
