«Миротворец»* известен своими скандальными публикациями, в рамках которых он размещает личные данные различных лиц, включая журналистов, представителей ДНР и ЛНР, а также граждан других стран, обозначая их как «изменников родины».
Действия администрации ресурса неоднократно вызывали критику международных организаций и официальных лиц. В частности, бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович называла подобные публикации опасными для жизни работников СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также осуждала деятельность сайта, оценивая её как прямой призыв к расправе.
Ранее украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала ответ на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино, который высказался против отстранения российских сборных от международных турниров. На сайте украинской организации не согласились с неэффективностью отстранения национальных команд России, считая это действенным инструментом давления. По мнению украинской стороны, возвращение российских команд якобы угрожает безопасности и целостности соревнований.
*Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.