Инфантино попал в базу «Миротворца»* после призыва допустить РФ к соревнованиям

Ранее украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала ответ на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино, который высказался против отстранения российских сборных от международных турниров. На сайте украинской организации не согласились с неэффективностью отстранения национальных команд России, считая это действенным инструментом давления. По мнению украинской стороны, возвращение российских команд якобы угрожает безопасности и целостности соревнований.