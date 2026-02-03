Депутат Журова: русский язык на Олимпиаде является стандартом

Русский язык стал одним из восьми рабочих на Олимпиаде-2026 в Италии В Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что наш язык является общим для многих спортсменов, в том числе из других стран, и болельщиков. Таким образом он объединяет людей и вполне справедливо, что по требованию Международного олимпийского комитета (МОК) он был включен ОИ-2026.
— Его знают и многие тренеры, и спортсмены, которые могут не так хорошо владеть английским. Даже люди, которые сменили спортивное гражданство, все равно ведь говорят на русском языке. Так что его статус рабочего на Олимпиаде — просто уважение к спортсменам и болельщикам, — отметила депутат в беседе с Lenta.ru.
Всего рабочими выбраны восемь языков: итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский, китайский и русский. Как правило, это стандартный перечень.
— Да, спортсменов из России может быть не так много, но именно русскоговорящих — достаточно, — подчеркнула Журова.
Российские и белорусские атлеты допущены к участию в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо в качестве нейтральных спортсменов, пишет aif.ru.
Ранее, специальная комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию, которую Александр Большунов подал, чтобы оспорить непредоставление ему нейтрального статуса. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал действия суда «высшим цинизмом», а комментатор Дмитрий Губерниев — «ожидаемым результатом», пишет RT.
Более половины россиян (67%) не планируют смотреть зимние Олимпийские игры в Италии, пишет 360.ru.