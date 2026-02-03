Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США

Иранские военные катера приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе и потребовали его остановить для досмотра.
Как сообщает CBS News со ссылкой на британскую морскую охранную компанию Vanguard Tech, танкер Stena Imperative, несмотря на требование, увеличил скорость и сохранил курс, после чего получил сопровождение американского военного корабля.
В компании подчеркнули, что судно не заходило в территориальные воды Ирана и продолжает следовать к пункту назначения в Бахрейне, где ожидается 5 февраля.
Ранее сообщалось, что Эстония задержала судно, следовавшее из Эквадора в Россию.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.