Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США

Иранские военные катера приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе и потребовали его остановить для досмотра.

Как сообщает CBS News со ссылкой на британскую морскую охранную компанию Vanguard Tech, танкер Stena Imperative, несмотря на требование, увеличил скорость и сохранил курс, после чего получил сопровождение американского военного корабля.

В компании подчеркнули, что судно не заходило в территориальные воды Ирана и продолжает следовать к пункту назначения в Бахрейне, где ожидается 5 февраля.

Ранее сообщалось, что Эстония задержала судно, следовавшее из Эквадора в Россию.

