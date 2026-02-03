Палата представителей США утвердила законопроект о бюджете

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, тем самым закончив частичный шатдаун, пишет РИА Новости.
Пакет законопроектов одобрили со счетом 217 голосов «за» и 214 «против». После одобрения палатой представителей США проект направляется на подпись американскому лидеру Дональду Трампу.
В США в полночь 31 января началась частичная остановка деятельности федерального правительства из-за прекращения финансирования.
Отметим, 12 ноября 2025 года Дональд Трамп подписал закон о продлении финансирования федерального правительства до 30 января. Предыдущий шатдаун, который стал рекордным в истории США, завершился на 43-й день.