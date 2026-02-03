Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни

«Проведение переговоров запланировано на ближайшие дни. Сейчас ведутся консультации для определения места проведения переговоров, о котором будет объявлено, как только оно будет окончательно согласовано», — сказал Багаи, его слова приводит иранское агентство Nour News.
