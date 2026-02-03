Ричмонд
Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни, сейчас Тегеран ведет консультации, чтобы определить окончательное место переговоров с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Источник: © РИА Новости

«Проведение переговоров запланировано на ближайшие дни. Сейчас ведутся консультации для определения места проведения переговоров, о котором будет объявлено, как только оно будет окончательно согласовано», — сказал Багаи, его слова приводит иранское агентство Nour News.

