Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не подслушано в Абу-Даби

4 февраля в Абу-Даби вновь возобновятся переговоры, в которых примут участие и представители США. Считается, что на переносе очередного раунда с 1 на 4 февраля настаивал Зеленский, который хотел предварительно получить информацию о контактах в Майами Кирилла Дмитриева и Уиткоффа.

К тому же в украинской интерпретации «энергетическое перемирие» — ради создания благоприятной переговорной атмосферы — и должно было длиться до 5 февраля. Но Москва изначально настаивала на своем графике и возобновила атаки против энергообъектов Украины. Есть пределы любому жесту «доброй воли».

В остальном глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что и на второй встрече в Эмиратах будут обсуждаться проблемы обмена пленными, но обмен всех на всех нас не устраивает, а на промежуточные стадии Киев просто не набирает адекватного числа российских военнослужащих. Обсуждать решение территориального вопроса в форме ухода сил ВСУ с еще не освобожденной части Донбасса Украина не намерена.

А у Вашингтона не получается принудить Киев к здравому территориальному решению. Наоборот, Дональд Трамп объявил, что ради «приближения мира» он якобы договорился с премьером Индии Моди об отказе от закупок Дели нашей нефти в обмен на снижение тарифов. Сам Моди отказ от льготного получения полутора миллиона баррелей в сутки не подтвердил, но такие штатовские демарши атмосферы взаимного доверия не укрепляют.

К тому же помощник нашего президента Юрий Ушаков подтвердил, что мы не получили плана урегулирования из 20 пунктов, которые Киев усердно вырабатывал с Европой и США. Да и спорная территориальная проблема далеко не единственная. В то время как западные СМИ уже вовсю публикуют утечки якобы готового плана гарантий безопасности для Украины. Так что в Абу-Даби вопросов пока больше, чем ответов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше