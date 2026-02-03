Не подслушано в Абу-Даби

К тому же помощник нашего президента Юрий Ушаков подтвердил, что мы не получили плана урегулирования из 20 пунктов, которые Киев усердно вырабатывал с Европой и США. Да и спорная территориальная проблема далеко не единственная. В то время как западные СМИ уже вовсю публикуют утечки якобы готового плана гарантий безопасности для Украины. Так что в Абу-Даби вопросов пока больше, чем ответов.