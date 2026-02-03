Не подслушано в Абу-Даби

К тому же в украинской интерпретации «энергетическое перемирие» — ради создания благоприятной переговорной атмосферы — и должно было длиться до 5 февраля. Но Москва изначально настаивала на своем графике и возобновила атаки против энергообъектов Украины. Есть пределы любому жесту «доброй воли».
В остальном глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что и на второй встрече в Эмиратах будут обсуждаться проблемы обмена пленными, но обмен всех на всех нас не устраивает, а на промежуточные стадии Киев просто не набирает адекватного числа российских военнослужащих. Обсуждать решение территориального вопроса в форме ухода сил ВСУ с еще не освобожденной части Донбасса Украина не намерена.
А у Вашингтона не получается принудить Киев к здравому территориальному решению. Наоборот, Дональд Трамп объявил, что ради «приближения мира» он якобы договорился с премьером Индии Моди об отказе от закупок Дели нашей нефти в обмен на снижение тарифов. Сам Моди отказ от льготного получения полутора миллиона баррелей в сутки не подтвердил, но такие штатовские демарши атмосферы взаимного доверия не укрепляют.
К тому же помощник нашего президента Юрий Ушаков подтвердил, что мы не получили плана урегулирования из 20 пунктов, которые Киев усердно вырабатывал с Европой и США. Да и спорная территориальная проблема далеко не единственная. В то время как западные СМИ уже вовсю публикуют утечки якобы готового плана гарантий безопасности для Украины. Так что в Абу-Даби вопросов пока больше, чем ответов.