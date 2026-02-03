Ричмонд
МИД Ирана сообщил о переговорах с США в ближайшие дни

Иран и США проводят консультации для определения места проведения переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры между Ираном и США намечены на ближайшие дни, в настоящее время идут консультации по выбору времени и места проведения. Об этом сообщил иранский официальный представитель МИД Эсмаил Багаи.

«Переговоры запланированы на ближайшие дни, в настоящее время проводятся консультации для определения места проведения переговоров, о котором будет объявлено, как только оно будет окончательно согласовано», — цитирует дипломата NourNews.

Багаи отметил, что выбор времени и места переговоров не представляет собой сложной задачи и не должен становиться темой обсуждения в СМИ. Он добавил, что Турция, Оман и несколько других стран региона выразили готовность принять переговоры.

Ранее президент США Дональд Трамп фактически не исключал вариант силового вмешательства в отношении Ирана. Однако он выразил надежду, что к применению военной силы не дойдет. Трамп упоминал о проведении переговоров с иранским руководством и намерении продолжать диалог по вопросам ядерной программы.

