Белый дом подтвердил участие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера во втором раунде трехсторонней встречи с Россией и Украиной в ОАЭ. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине. По информации InfoBRICS, предстоящие переговоры могут быть успешными, только если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки.
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, зять американского лидера Джаред Кушнер вновь примут участие в переговорах России и Украины по урегулированию украинского кризиса, которые пройдут в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 4 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров», — отметила она в беседе с журналистами.
~Предыдущая встреча в аналогичном формате «была исторической»~, подчеркнула Ливитт. По ее словам, президент США Дональд Трамп продолжает «столь агрессивно продвигать дипломатию» и вместе со своей командой готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.
«Спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер и президент Трамп сделали невозможное возможным в плане мира на Ближнем Востоке. И я знаю, что они стремятся добиться того же применительно к войне России и Украины», — сказала Ливитт.
Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что обсудила с Трампом массированный удар российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
«И его реакция была, к сожалению: ~»Не удивлен"~, — добавила Ливитт.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ~работа украинской переговорной группы после атаки Вооруженных сил России будет скорректирована~. Каким образом, он не уточнил.
3 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби пройдет 4 и 5 февраля. Россию представит «та же делегация, которая была в прошлый раз», добавил он. Изначально переговоры планировались на 1 февраля, но их перенесли, поскольку потребовалась «дополнительная стыковка графиков трех сторон».
Первый раунд переговоров в трехстороннем формате с участием представителей России, США и Украины прошел в Абу-Даби 23 и 24 января в закрытом режиме. По информации Axios, сторонам удалось достигнуть прогресса и в какой-то момент «все выглядели почти как друзья». Детали бесед не разглашались.
Полный состав российской делегации официально не назывался, ее возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В американскую переговорную группу, помимо Уиткоффа и Кушнера, входили комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Во главе украинской делегации был секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Вместе с ним на предстоящие переговоры в Абу-Даби отправятся глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, начальник генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, советник офиса украинского лидера Александр Бевз и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Тяжелые решения».
По информации InfoBRICS, предстоящие переговоры в Абу-Даби могут быть успешными, если Зеленский пойдет на территориальные уступки.
«И хотя мирные переговоры запланированы в Абу-Даби, они вряд ли достигнут значительного прогресса, если Зеленский не согласится на территориальные уступки», — отмечается в публикации.
~В случае отказа боевые действия продолжатся~, добавило издание.
30 января Зеленский подчеркнул, что не готов к компромиссам, «ведущим к нарушению территориальной целостности». Он заявил, что Украина «не отдаст россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя». По словам украинского лидера, Вашингтон предлагает компромиссное решение по созданию свободной экономической зоны, «но вопрос контроля должен быть справедливым — Украина контролирует контролируемые сейчас территории». Однако Россия настаивает на выводе украинских войск с территории Донбасса.
По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, ~урегулирование российско-украинского конфликта потребует принятия тяжелых решений~.
«Мы понимаем, что достижение соглашения, чтобы завершить эту войну, потребует тяжелых решений», — сказал он, выступая в Верховной раде 3 февраля.