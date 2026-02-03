Белый дом: массированный удар России по Украине не удивил Трампа

30 января Зеленский подчеркнул, что не готов к компромиссам, «ведущим к нарушению территориальной целостности». Он заявил, что Украина «не отдаст россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя». По словам украинского лидера, Вашингтон предлагает компромиссное решение по созданию свободной экономической зоны, «но вопрос контроля должен быть справедливым — Украина контролирует контролируемые сейчас территории». Однако Россия настаивает на выводе украинских войск с территории Донбасса.