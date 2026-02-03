Ричмонд
Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине

Самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 февраля члены российской делегации прибыли в Абу-Даби для встречи по Украине, сообщает ТАСС. Ожидается, что 4−5 февраля состоится второй раунд переговоров. В них примут участие также делегации от США и Украины.

Состав российской делегации на переговорах останется тем же, что и на предыдущей встрече. Саммит ведется на уровне рабочих групп.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер также прибудут в Абу-Даби 4 февраля. Состав от Вашингтона не изменился. Спецпосланники присутствовали и на прошлой встрече.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры продлятся два дня. Контакты должны были состояться раньше, однако Россия, США и Украина согласовали новые даты.

