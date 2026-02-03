Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине

Вечером 3 февраля члены российской делегации прибыли в Абу-Даби для встречи по Украине, сообщает ТАСС. Ожидается, что 4−5 февраля состоится второй раунд переговоров. В них примут участие также делегации от США и Украины.
Состав российской делегации на переговорах останется тем же, что и на предыдущей встрече. Саммит ведется на уровне рабочих групп.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер также прибудут в Абу-Даби 4 февраля. Состав от Вашингтона не изменился. Спецпосланники присутствовали и на прошлой встрече.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры продлятся два дня. Контакты должны были состояться раньше, однако Россия, США и Украина согласовали новые даты.